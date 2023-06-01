Единороссы Ингушетии приняли участие в акции по сдаче крови в День защиты детей

Как отметили в региональном отделении партии, этот день считается не только веселым праздником, но и серьезным напоминанием обществу о необходимости защищать здоровье каждого ребенка.

Акция прошла на базе ГБУ «Республиканская станция переливания крови». Депутаты-единороссы часто сдают кровь для спасения жизни людей, таким образом, своим примером привлекая внимание к проблеме нехватки донорской крови. Многие из депутатов вовлечены в волонтерское движение не только в рамках проводимых акций, но и на постоянной основе, откликаясь на нехватку крови в экстренных случаях.

«В России есть дети и взрослые с заболеваниями крови, и доноры могут спасти их жизни. Поэтому я призываю всех желающих сдавать кровь, это не больно, быстро и абсолютно безопасно», — призвал участник ЭПГ Руслан Гелисханов.

Отмечается, что перед забором крови все доноры прошли необходимую процедуру для проверки наличия противопоказаний, получили консультацию терапевта.