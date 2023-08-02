Единороссы Ингушетии проверили ход строительства Дома культуры в горном селе Джейрах

Как сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР, дом культуры будет представлять собой трехэтажное здание с цокольным этажом, с актовым залом на 250 мест, библиотекой, помещениями для питания и обслуживания посетителей, комнатами для занятий в различных кружках и секциях, чтобы жители села могли реализовать свои таланты в комфортных и современных условиях.

По словам участников «партийного десанта», в настоящее время на объекте возводится цокольный этаж. Завершить строительство здания учреждения культуры планируют до конца 2024 года. Новый ДК станет одним из самых современных и востребованных в районе.

Напомним, федеральный партийный проект «Культура малой Родины» реализуется в рамках Народной программы. Он направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры, призван содействовать повышению их доступности на всей территории страны, разнообразить досуг и расширить возможности для дополнительного образования.