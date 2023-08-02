«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства Дома культуры в горном селе Джейрах

0
РИК «Единая Россия»

Депутаты Джейрахского районного совета от партии «Единая Россия» Иса Катиев и Саит Илиев проверили ход строительства нового учреждения культуры, в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

Как сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР, дом культуры будет представлять собой трехэтажное здание с цокольным этажом, с актовым залом на 250 мест, библиотекой, помещениями для питания и обслуживания посетителей, комнатами для занятий в различных кружках и секциях, чтобы жители села могли реализовать свои таланты в комфортных и современных условиях.

По словам участников «партийного десанта», в настоящее время на объекте возводится цокольный этаж. Завершить строительство здания учреждения культуры планируют до конца 2024 года. Новый ДК станет одним из самых современных и востребованных в районе.

Напомним, федеральный партийный проект «Культура малой Родины» реализуется в рамках Народной программы. Он направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры, призван содействовать повышению их доступности на всей территории страны, разнообразить досуг и расширить возможности для дополнительного образования.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 260 млн рублей заплатят энергетикам по решению судов должники в Ингушетии
В Ингушетии вырос спрос на ипотечные кредиты
Общественники Ингушетии выступили за предоставление справки об отсутствии ВИЧ при бракосочетании
В Сунже появится оздоровительный центр с бассейном и спортзалом
Абитуриентов Ингушетии призвали выбирать технические специальности
Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан
Премьер Владимир Сластенин представил коллективу НТРК «Ингушетия» нового руководителя
Центробанк опубликовал финансовую статистику
Национальную телерадиокомпанию Ингушетии возглавил Шамсудин Боков
Минприроды Ингушетии объявила старт конкурса «Надежный партнер — Экология»
В Назрановском районе Ингушетии прошло первенство республики по самбо

Главное

Яндекс.Метрика

 