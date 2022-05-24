Экс-главу сельской администрации в Ингушетии уличили в незаконном оформлении земельных участков

«По данным следствия, в 2018-2019 годах подозреваемая незаконно оформила на нескольких жителей региона земельные участки общей площадью 5 тысяч квадратных метров. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).