Энергетики Ингушетии приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Магасе

С портретами своих родственников-фронтовиков, партизан и тружеников тыла, которым не довелось дожить до 77-й годовщины Победы, более 50 энергетиков прошли колонной по центральному проспекту в столице Ингушетии — городе Магасе, сообщает пресс-служба компании.

«Акция «Бессмертный полк» — символ единения народа, преемственности поколений и причастности каждого из нас к истории Родины. А прежде всего — глубокой благодарности и гордости за многонациональный народ нашей Отчизны, не пожалевший жизни во имя мира и спокойствия на земле», — отметил исполняющий обязанности «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.