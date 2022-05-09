9 мая

Энергетики Ингушетии приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Магасе

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

С портретами своих родственников-фронтовиков, партизан и тружеников тыла, которым не довелось дожить до 77-й годовщины Победы, более 50 энергетиков прошли колонной по центральному проспекту в столице Ингушетии — городе Магасе, сообщает пресс-служба компании.

«Акция «Бессмертный полк» — символ единения народа, преемственности поколений и причастности каждого из нас к истории Родины. А прежде всего — глубокой благодарности и гордости за многонациональный народ нашей Отчизны, не пожалевший жизни во имя мира и спокойствия на земле», — отметил исполняющий обязанности «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

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