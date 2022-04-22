Еще два человека задержаны в Ингушетии за участите в массовой драке с избиением полицейского

«В рамках расследования дела по факту применения насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника ППС установлены и доставлены в отдел полиции 49-летний мужчина и молодой человек 1997 года рождения», — сказал источник.

По его информации, у фигурантов принята явка с повинной. Они отправлены в изолятор временного содержания.

Ранее силовики задержали нескольких фигурантов дела, которые признали свои вину и раскаялись в содеянном. Все они представители одного тейпа.