Еще два человека задержаны в Ингушетии за участите в массовой драке с избиением полицейского
В правоохранительные органы явились с повинной двое местных жителей, подозреваемых по делу о причинении побоев полицейскому, пытавшемуся разнять дерущихся в Магасе 30 марта этого года, сообщил в пятницу газете «Ингушетия» осведомленный источник.
«В рамках расследования дела по факту применения насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника ППС установлены и доставлены в отдел полиции 49-летний мужчина и молодой человек 1997 года рождения», — сказал источник.
По его информации, у фигурантов принята явка с повинной. Они отправлены в изолятор временного содержания.
Ранее силовики задержали нескольких фигурантов дела, которые признали свои вину и раскаялись в содеянном. Все они представители одного тейпа.