Расследование

Еще два человека задержаны в Ингушетии за участите в массовой драке с избиением полицейского

0

В правоохранительные органы явились с повинной двое местных жителей, подозреваемых по делу о причинении побоев полицейскому, пытавшемуся разнять дерущихся в Магасе 30 марта этого года, сообщил в пятницу газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«В рамках расследования дела по факту применения насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника ППС установлены и доставлены в отдел полиции 49-летний мужчина и молодой человек 1997 года рождения», — сказал источник.

По его информации, у фигурантов принята явка с повинной. Они отправлены в изолятор временного содержания.

Ранее силовики задержали нескольких фигурантов дела, которые признали свои вину и раскаялись в содеянном. Все они представители одного тейпа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошли соревнования в рамках муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»
Основные мероприятия по празднованию Дня Победы в Ингушетии пройдут на мемориале «Слава» в Малгобеке
В создание индустриального парка «Джейрах» в Ингушетии инвестируют 750 млн рублей
Ход весеннего призыва обсудили в городе Малгобеке Ингушетии
В столице Ингушетии 27 апреля будет работать продовольственная ярмарка
В Ингушетии определили победителей первого регионального чемпионата по электронике
В канун Пасхи сотрудники МЧС проверили противопожарное состояние Покровской церкви в Ингушетии
Covid-19 за сутки выявлен у 8 жителей Ингушетии
В городе Назрани Ингушетии проводится капитальный ремонт улицы Победы
Минсельхоз Ингушетии призвал производителей региональных брендов принять участие в фестивале «Вкусы России»
В Ингушетии проводится региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»

Главное

Яндекс.Метрика

 