ФАДН приглашает фотографов и любителей Ингушетии принять участие в конкурсе «Русская инициатива»

Уже 5 сентября 2023 года профессиональные фотографы и любители из разных уголков России, зарубежья смогут загружать свои авторские снимки, на официальный портал фотоконкурса www. rucivilization. ru.

Отмечается, что в фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва», а также Гран-при за лучшую фотографию и приз зрительских симпатий.

По результатам фотоконкурса жюри определит лучшие работы. Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.