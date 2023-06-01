Фотоконкурс

ФАДН приглашает фотографов и любителей Ингушетии принять участие в конкурсе «Русская инициатива»

0

Федеральное агентство по делам национальностей с 5 сентября по 5 октября 2023 года проводит VII Международный фотоконкурс «Русская инициатива».

Уже 5 сентября 2023 года профессиональные фотографы и любители из разных уголков России, зарубежья смогут загружать свои авторские снимки, на официальный портал фотоконкурса www. rucivilization. ru.

Отмечается, что в фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва», а также Гран-при за лучшую фотографию и приз зрительских симпатий.

По результатам фотоконкурса жюри определит лучшие работы. Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия принимает участие в конкурсе лучших региональных практик «Регион добрых дел»
ЦУР Ингушетии провел обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств республики
В День защиты детей в СКФО стартует новый творческий проект по электробезопасности
В селе Нестеровское Ингушетии открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок»
С юными спортсменами Сунженского района Ингушетии провели беседу по профилактике экстремизма
В Назрани активно ведутся экологические и санитарные работы в преддверии Дня Республики Ингушетия
В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России»
Курсы по изучению ингушского языка впервые открылись в Доме дружбы народов в Казани
В Ингушетии от удара током погиб молодой человек при сборе металлолома
Прокуратура восстановила пенсионные права жителя Ингушетии
Обвиняемого в покушении на мошенничество жителя Ингушетии судят в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 