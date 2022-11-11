Филармония Ингушетии приобщает школьников к национальной музыкальной культуре

Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Культура для школьников».

В светлом и уютном актовом зале школы для учеников средних и старших классов выступили лучшие солисты-вокалисты филармонии. Свои композиции для школьников исполнили Джабраил Кантышев, Зелимхан Барханоев, Залина Горчханова, Бэла Базоркина, Лейла Галаева, Хава Евлоева и Лолита Хашагульгова. Мероприятие провела конферансье филармонии Рита Мерешкова.

«Концерт прошел на высоком организационном уровне, каждая композиция сопровождалась бурными аплодисментами зрителей. Покидая зрительный зал, дети и педагоги выразили огромную благодарность артистам и организаторам концерта», — отметила заместитель директора филармонии Зарема Яндиева.

Напомним, Государственная филармония имени Ахмеда Хамхоева проводит цикл мероприятий, направленных на приобщение учащихся к национальной музыкальной культуре. Следующий концерт состоится 17 ноября в школе-интернате № 1 города Назрани.