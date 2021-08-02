Борьба

Финальную схватку Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио в столице Ингушетии покажут на большом экране

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У подножия Башни Согласия в Магасе установят уличный экран, на котором будут транслировать финальную схватку ингушского классика Мусы Евлоева с армянским борцом Артуром Алексаняном. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил столичный градоначальник Усман Аушев.

«Сегодня нас всех обрадовала новость о том, что наш земляк Муса Евлоев, выиграв три схватки, прошел в финал Олимпийских игр. Дал указание ответственным сотрудникам установить уличный экран на площади Алания близ 100 метровой Башни Согласия. Благодаря этому жители и гости столицы смогут пережить всю атмосферу и напряжение, царящие на борцовском ковре, в прямом эфире», — написал мэр ингушской столицы.

«Приглашаю всех прийти и поддержать нашего борца», — добавил Аушев.

По его словам, трансляция в Магасе начнется в 13.00 часов по мск. Мероприятие будет проходить с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в стартовом поединке Муса Евлоев одолел представителя Грузии Георгия Мелию, в четвертьфинале победил венгра Алекса Герго Сёке, а в полуфинальной схватке переборол поляка Тадеуша Михалика. В финале ингушскому борцу будет противостоять его давний соперник, олимпийский чемпион 2016 года, трехкратный чемпион мира Артур Алексанян из Армении.
Стоит отметить, что отношения на борцовском помосте у Евлоева с Алексаняном больше напоминают качели. Так победу в финале чемпионата мира в 2017 году одержал Алексанян, в 2018 году выиграл Муса, в 2019 году они вновь должны были встретиться в финале, но из-за полученной в ходе соревнований травмы армянский атлет не вышел на ковер и победа была присуждена Евлоеву без борьбы. А вот на Индивидуальном кубке мира 2020 года спортсмены сошлись в первой же схватке. Тогда победу вновь одержал Евлоев, уже на старте исключив Алексаняна из возможных претендентов на «золото». Думаю, что завтра оппонент ингушского спортсмена захочет вернуть долги.

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