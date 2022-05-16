Флешмоб «Фото с флагом Ингушетии» проходит в регионе в рамках празднования 30-летия республики

Мероприятие проводится в рамках празднования 30-летия возрождения ингушской государственности, инициатором его проведения является региональное министерство культуры.

Напомним, чтобы принять участие в акции «Фото с флагом Ингушетии» нужно выложить снимок в социальных сетях с хештегом #фотосфлагомИнгушетии.