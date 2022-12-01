Фольклорный ансамбль «Магас» выступил с концертом в сельской школе Ингушетии

Танцоры ансамбля продемонстрировали школьникам и их учителям зажигательные хореографические постановки. Свои вокальные номера исполнили народный артист Ингушетии Алихан Абадиев и Фатима Кагерманова.

«Концерт принес много положительных эмоций, артистов встречали очень бурно и весело», — рассказал собеседник.

Мероприятие прошло в рамках программы «Культура для школьников».