Фольклорный ансамбль «Магас» выступил с концертом в сельской школе Ингушетии
Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» провел сольный концерт в школе сельского поселения Долаково Назрановского района, сообщила пресс-служба творческого коллектива.
Танцоры ансамбля продемонстрировали школьникам и их учителям зажигательные хореографические постановки. Свои вокальные номера исполнили народный артист Ингушетии Алихан Абадиев и Фатима Кагерманова.
«Концерт принес много положительных эмоций, артистов встречали очень бурно и весело», — рассказал собеседник.
Мероприятие прошло в рамках программы «Культура для школьников».