Фольклорный ансамбль «Магас» выступил с концертом в сельской школе Ингушетии

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Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» провел сольный концерт в школе сельского поселения Долаково Назрановского района, сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Танцоры ансамбля продемонстрировали школьникам и их учителям зажигательные хореографические постановки. Свои вокальные номера исполнили народный артист Ингушетии Алихан Абадиев и Фатима Кагерманова.

«Концерт принес много положительных эмоций, артистов встречали очень бурно и весело», — рассказал собеседник.
Мероприятие прошло в рамках программы «Культура для школьников».

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