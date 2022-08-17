Фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» представил Ингушетию на форуме «Машук-2022»

В прошедшем на «Машуке» Дне СКФО приняли участие гости форума, местные коллективы и звезды российской эстрады, где Ингушетию представил коллектив ГФА песни и танца «Магас».

Нужно отметить, что ансамбль «Магас» ранее принимал участие в Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук-2010». В этом году выступление открыла молодая талантливая певица Фатима Кагерманова, она исполнила песню «Назрань». Ансамбль также представил два танцевальных номера «Парный танец» и «Ингушский массовый».

«Наших артистов встречали бурными аплодисментами, и, конечно же, все участники форума начали танцевать под зажигательные ритмы лезгинки», — рассказал собеседник.

Форум «Машук» проводится в Пятигорске уже в 13 раз, но в этом году он приобрел статус всероссийского и станет одним из самых ярких и запоминающихся событий этого лета для молодежи всей страны.

Традиционно форум «Машук» отличается яркой программой, дружеской атмосферой и, конечно же, является примером настоящего кавказского гостеприимства. Площадка форума предоставляет уникальную возможность в неформальной обстановке участвовать в дискуссиях с известными политиками, учеными, экспертами.

«Можно с уверенностью сказать, что сейчас «Машук» стал по-настоящему востребованной площадкой для талантливой, энергичной молодежи, искренне увлеченной интересными идеями и нацеленной на реальный результат», — добавил собеседник.