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Фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева для аэропорта «Магас» Ингушетии приобрел амбулифт

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Аэропорт "Магас" имени Суламбека Осканова

Фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева для аэропорта «Магас» имени Суламбека Осканова Ингушетии приобрел специализированный подъемник для посадки в самолет и высадки из него маломобильных пассажиров.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Свое желание оказать помощь в приобретении необходимого для комфорта пассажиров оборудования Микаил Сафарбекович озвучил во время нашей с ним встречи в Магасе», — написал Калиматов.

Он напомнил, что в регионе «есть люди, которых периодически необходимо вывозить на высокотехнологичное лечение в медучреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Это часто люди с ограниченными возможностями здоровья, и их транспортировка на борт самолета или высадка из него без подобного подъемника представляют большие трудности».

«Спецтранспорт сильно поможет и самим пассажирам, и сопровождающим их близким, и сотрудникам аэропорта. Не у всех аэропортов есть такая техника. Поэтому хочу поблагодарить Микаила Гуцериева и фонд «Сафмар» за этот щедрый подарок нашим пассажирам», — подчеркнул руководитель субъекта.

Как информировала газета «Ингушетия», ранее на средства фонда был приобретен трансформатор для улучшения энергоснабжения в городе Сунжа и Сунженском районе.

Электрическое устройство на сумму 37,5 млн рублей, мощностью 40 тыс. кВА, закупленное после подписания соглашения между промышленно-финансовой группой «Сафмар» и Национальным фондом развития республики, уже установлено специалистами «Ингушэнерго», но пока работает на холостом ходу.

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