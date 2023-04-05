Криминал

ФСБ подтвердила обнаружение трупа и оружия в заброшенном доме в Ингушетии

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В Малгобекском районе нашли труп мужчины, рядом с ним оружие и боеприпасы, сообщили в среду газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

«Управлением ФСБ России по Ингушетии совместно с МВД по республике в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, в с. п. Аки-Юрт Малгобекского района в заброшенном домовладении обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А-Г., 1997 г. р», — сказал собеседник.

По его данным, в ходе осмотра места происшествия рядом с трупом обнаружены автомат Калашникова, калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

Сейчас силовики ищут остальных членов бандгруппы.

По данным информированного источника агентства, речь идет о Мовсаре Коттоеве, подозреваемом в нападениях на пост ДПС 27 марта и обстреле полицейских 3 апреля в районе кошары в Малгобекском районе в составе бандгруппы. Он мог погибнуть в результате самоподрыва.

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