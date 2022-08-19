Футбол

Футболисты «Ангушта» из города Малгобека Ингушетии поборются за выход в финал ЮФЛ Юг

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В субботу, 20 августа, футболисты РСШ «Ангушт» сыграет свой последний матч первого этапа ЮФЛ Юг на выезде с командой «Нальчик», сообщает пресс-служба мэрии города Малгобека.

«Ангушт» занимает 6 строчку в группе А. В случае победы в предстоящем матче, у команды есть шансы занять 4-е место в группе и получить путевку в финальный этап.

Сейчас у команды 17 очков. У Академии «Рамзан» из Грозного — 18, а у «Динамо-СУОР» из Ставрополя — 19 очков. «Ангушту» нужно побеждать в последнем туре и надеяться на то, что соседи по турнирной таблице оступятся.

В случае, если «Динамо-СУОР» проиграет дома астраханскому «Волгарю», а «Рамзан» сыграет вничью с командой «Спартак-Нальчик» — футболисты из Ингушетии окажутся в финале. Для этого нужно набрать 3 очка в последнем туре.

В первом круге футболисты из Ингушетии одержали уверенную победу над ФШ «Нальчик» на домашнем стадионе — 3:1.

По ходу турнира команда постоянно прогрессировала и смогла навязать борьбу лидерам. Сначала на стадионе в Назрани «Ангушт» разгромил «Волгарь» со счетом 6:1, затем сыграл вничью с «Аланией» — 3:3.

Игра в Нальчике начнется в 11 часов на домашнем стадионе ФШ «Нальчик» ГБУ КБР «Детский Стадион».

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