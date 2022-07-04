Футбол

Футболисты клуба «Ангушт» из Малгобека Ингушетии обыграли команду «Спартак-Нальчик»

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На стадионе имени Р. Аушева в Назрани футболисты клуба «Ангушт» из Малгобека обыграли команду «Спартак-Нальчик» в очередном матче в рамках 7-го тура Юношеской футбольной лиги, зона Юг.

Матч завершился со счетом 3:1. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, это вторая подряд победа «Ангушта» после нескольких неудач — предыдущий матч против команды «Спартак-Нальчик» в гостях прошел со счетом 2:1.

Отмечается, что открыла счет в матче команда соперника, и это послужило хорошей мотивацией для малгобекчан. Первый гол для «Ангушта» забил Бекхан Барахоев, а два других, один за одним, в ворота соперника отправили Тимур Хугоев и Адам Газдиев.

В настоящее время малгобекский «Ангушт» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Напомним, следующая игра состоится 9 июля, она пройдет дома, на стадионе имени Р. Аушева, соперником ингушских футболистов станет ставропольская команда «Динамо-СУОР».

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