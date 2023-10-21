Гастроли

Гастроли артистов Ингушетии пройдут в 10 городах России в 2024 году

0

Гастроли артистов Государственной филармонии региона пройдут в 10 городах России в 2024 году, в рамках празднования 100-летия государственности Ингушетии.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов после встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой, побывавшей в Ингушетии с рабочим визитом 20 октября, отметил, что средства будут выделены из федерального бюджета и Минкультуры страны поддерживает регион «в части направлений и идей».

Ингушские артисты побывают в Волгограде, Самаре, Казани, Саратове и других городах.

В правительстве республики отметили, что точная программа празднования юбилейной для Ингушетии даты станет известна в конце текущего года.

Напомним, что День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. В 1924 году именно в этот была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в апреле 2021 года Президент России подписал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки к празднованию 100-государственности республики. Возглавляет его министр культуры России Ольга Любимова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ведется реконструкция дороги протяженностью более 10 км
Министр культуры России и Глава Ингушетии посетили несколько объектов в регионе
В МВД по Ингушетии подтвердили, что избившие подозреваемого полицейские будет уволены
В Ингушетии полицейские обвиняются в избиении задержанного ради признания в сбыте наркотиков
Жительнице Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе
В Магасе Глава Ингушетии провел встречу с министром культуры России
В столице Ингушетии проверили состояние пожарных гидрантов
Министр по физической культуре и спорту Ингушетии участвует в форуме «Россия — спортивная держава»
В селе Нестеровское Ингушетии школьники посадили деревья в честь учителей
Юнармейцы Ингушетии приняли участие во Всероссийском дне призывника
Вдове погибшего сотрудника Ногинского спасательного центра МЧС из Ингушетии передали орден Мужества

Главное

Яндекс.Метрика

 