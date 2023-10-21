Гастроли артистов Ингушетии пройдут в 10 городах России в 2024 году

Глава республики Махмуд-Али Калиматов после встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой, побывавшей в Ингушетии с рабочим визитом 20 октября, отметил, что средства будут выделены из федерального бюджета и Минкультуры страны поддерживает регион «в части направлений и идей».

Ингушские артисты побывают в Волгограде, Самаре, Казани, Саратове и других городах.

В правительстве республики отметили, что точная программа празднования юбилейной для Ингушетии даты станет известна в конце текущего года.

Напомним, что День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. В 1924 году именно в этот была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в апреле 2021 года Президент России подписал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки к празднованию 100-государственности республики. Возглавляет его министр культуры России Ольга Любимова.