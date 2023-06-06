Гендиректор фирмы в Ингушетии обвиняется в хищении 5,5 млн рублей бюджетных средств

Отмечается, что обвиняемый в 2019 году заключил с ФГБУ «Ингушмелиоводхоз» государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции магистрального канала Алханчуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной системы.

Заведомо зная, что общество, которым он руководит, использует упрощенную систему налогообложения, он внес в соответствующие документы ложные сведения о необходимости оплаты 20 % НДС. На основании указанных документов была произведена полная оплата контракта на общую сумму 35 млн рублей. Тем самым Минсельхозу России причинен ущерб на сумму 5,5 млн руб.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд, говорится в релизе.