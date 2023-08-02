Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан

По информации Телеграм-канала администрации, жители высказали свои предложения по улучшению коммунальных услуг, обслуживания инфраструктуры и поддержки жилого фонда.

Зайт Орцханов принял эти вопросы к сведению и обещал предпринять соответствующие меры для их решения.

администрация г. Магас