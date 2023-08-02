Прием граждан

Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан

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Мэр столицы Ингушетии Зайт Орцханов провел прием граждан по личным вопросам. Среди них реализация различных проектов, трудоустройство, материальная поддержка, улучшение жилищных условий.

По информации Телеграм-канала администрации, жители высказали свои предложения по улучшению коммунальных услуг, обслуживания инфраструктуры и поддержки жилого фонда.

Зайт Орцханов принял эти вопросы к сведению и обещал предпринять соответствующие меры для их решения.
администрация г. Магас

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