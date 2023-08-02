Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан
Мэр столицы Ингушетии Зайт Орцханов провел прием граждан по личным вопросам. Среди них реализация различных проектов, трудоустройство, материальная поддержка, улучшение жилищных условий.
Мэр столицы Ингушетии Зайт Орцханов провел прием граждан по личным вопросам. Среди них реализация различных проектов, трудоустройство, материальная поддержка, улучшение жилищных условий.
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