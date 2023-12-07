Глава Ингушетии анонсировал событие на форуме «Россия» в день республики, не раскрыв детали

В своем Телеграм-канале он напомнил, что завтра, 8 декабря, в павильоне номер 75 на ВДНХ в Москве пройдет день Ингушетии, отметив, что гостей ждет яркая и разнообразная программа.

«Посвятим день знакомству с нашим регионом, его культурой, разыграем туристические путевки и сувенирную продукцию. Вас также ждут мастер-классы по войлочному ковроделию, игре на национальных инструментах, ингушскому танцу и вокалу, барельефному мастерству и гончарному делу. Интересно будет всем», — отметил руководитель субъекта.

«В день нашей республики мы все узнаем о еще одном важном событии, которое, уверен, порадует каждого», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что праздник начнется в 11 часов по московскому времени.