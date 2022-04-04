Энергоснабжение

Глава Ингушетии и гендиректор ПАО «Россети» обсудили функционирование электросетевого комплекса региона

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Вопросы развития и повышения надежности электросетевого комплекса Ингушетии рассмотрели на рабочей встрече в Москве Глава республики Махмуд-Али Калиматов и глава компании «Россети» Андрей Рюмин.

Как сообщает пресс-служба компании, одной из главных тем встречи стала реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей республики до 2025 года. Ее мероприятия учитывают итоги проведенного ранее анализа сетей и включают в себя техническое перевооружение и реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением 35 кВ и 110 кВ суммарной протяженностью более 270 км.

Кроме того, в регионе продолжается выполнение мероприятий программы по снижению потерь.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в Ингушетии завершены проекты для развития сельского хозяйства — обеспечена выдача мощности одному из крупнейших в России хранилищ сельхозпродукции и новому комплексу по выращиванию и переработке индейки.

На встрече были затронуты вопросы надежного электроснабжения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия возрождения Ингушетии. В частности, Группа «Россети» реконструирует три линии электропередачи в Сунженском районе, где запланировано главное празднование юбилея.

«В регионе идет интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, многоквартирного жилья, разрастается частный сектор и все это требует обновления и расширения энергетической инфраструктуры. И в решении этих вопросов нам необходимы помощь и содействие «Россети». Мы на нее очень рассчитываем», — сказал Калиматов.

«В последние годы в Ингушетии активно развивается туризм, создаются новые промышленные предприятия, реализуются сельскохозяйственные проекты. Мы видим, какое внимание уделяется социальной повестке: строительству жилья, детских садов и школ. Все это требует наличия доступной и надежной энергетической инфраструктуры. Группа «Россети» ведет системную работу, которая способствует решению социально-экономических задач региона», — отметил Рюмин.

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