Инвестиционный форум

Глава Ингушетии Калиматов встретился на Кавказском инвестиционном форуме с премьер-министром Мишустиным

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Рабочая встреча на первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах при двусторонней встрече доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину об итогах социально-экономического развития республики за 2022 год.

«По многим показателям мы превысили собственные ожидания. И это несмотря на сложные политические и экономические обстоятельства. Хочу отметить, что эти трудности стали новой точкой роста в наших достижениях. И мы сделаем все возможное для сохранения социально-экономической стабильности региона», — сказал Калиматов, сообщается в Telegram-канале руководителя субъекта.

Глава подчеркнул, что без поддержки Президента России Владимира Путина и правительства регион не добился бы хороших результатов.

По словам Калиматова, за три года удалось обеспечить стабильности финансово-бюджетной системы республики и решить проблемы копившиеся годами.

«У нас значительно вырос уровень собственных доходов. На 10,8% увеличился индекс промышленного производства, что вывело регион на 1 место по СКФО и на 5 место по России. На 25% вырос объем сельскохозяйственной продукции и составил около 20 млрд рублей. Принятые нами стимулирующие меры стали триггерными для экономики республики. На 12% увеличилось количество МСП, численность работников в этой сфере выросла на 22%», — сказал Глава.

«Хочу также отметить, что благодаря колоссальной поддержке федерального центра в реализации нацпроектов, в республике за 4 года построено и реконструировано более 280 объектов. И это является самым большим стимулом для эффективной работы», — добавил Калиматов.

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