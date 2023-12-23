«Побывал сегодня в гостях в семьях наших героев: Героя России подполковника Мустафы Бокова, Героя России, командира десантно-штурмовой роты Адама Хамхоева и известного всей стране Султана Хашагульгова», — пишет Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, все, кто был знаком с Мустафой Боковым, очень хорошо о нем отзывались. Все отмечали его храбрость, профессионализм и чувство долга. Мустафа был патриотом своей страны, высококлассным военным специалистом и смерть его была достойной.

«Адам Хамхоев прожил короткую, но яркую жизнь и оставил о себе достойную память. Адамом гордится не только наша республика, но и вся страна. Его имя навечно вписано в историю России, и о нем с благодарностью будут вспоминать наши потомки», — добавил Глава региона.

Руководитель субъекта отметил, что Султан Хашагульгов блестящий российский офицер, который за короткое время успел получить несколько высших государственных наград.

«Радушные хозяева и добрые скромные люди, они оставили о себе самые приятные впечатления. Признался им, что испытывали неподдельную гордость, когда о подвигах Султана рассказали на всю страну. Нужно иметь твердый характер, целеустремленность, мужество и быть патриотом своей страны, чтобы так исполнять свой служебный долг. Они воспитали достойного сына, которым может гордиться весь ингушский народ», — резюмировал Махмуд-Али Калиматов.