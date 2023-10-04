Глава Ингушетии назвал актуальным завершение реконструкции 26-километрового участка ФАД «Кавказ»

«Мы все знаем, насколько проблемным является Экажевский круг, реконструкция которого откладывается с 2020 года. Однако наши жители больше не должны ждать. В текущем году количество погибших в ДТП в этом месте выросло более чем на 9%. Если откладывать работы еще на год или два, то цифры продолжат расти», — отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что федеральному дорожному агентству необходимо решить вопрос таким образом, чтобы реконструкцию начали именно с Экажевского круга.

«Позиция нашей республики неизменна, считаю, что при желании найдутся и возможности провести работы внепланово и в кратчайшие сроки. А желание быть должно, когда речь идет о жизнях людей», — подчеркнул Глава.

«Я рассчитываю, что руководство Росавтодора понимает нашу обеспокоенность и сделает все возможное, чтобы повлиять на конечное решение. Подчеркну, что сегодня мы готовы идти даже на крайние меры, потому что безопасность граждан — наш приоритет, и мы должны действовать в соответствии с этим», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Ранее председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев и руководитель Федерального дорожного агентства России Роман Новиков договорились о разработке дорожной карты по завершению реконструкции участка федеральной дороги, приостановленной из-за корректировок проекта.

Спикер парламента отметил, что с руководителем Росавтодора подробно обсуждался вопрос реконструкции участка ФАД Р-217 «Кавказ» протяженностью 26 км. Окончание срока работ по документам было запланировано до конца 2020 года, но переносилось несколько раз.

«Незавершенность реконструкции основной транспортной артерии республики, через которую каждый день проезжают тысячи единиц автотранспорта, приносит большие неудобства как жителям региона, так и лицам, проезжающим транзитом. Данное обстоятельство негативно сказывается на дорожно-транспортной ситуации», — отметил Магомет Тумгоев.