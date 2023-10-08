Глава Ингушетии обсудил с президентом АвтоВАЗа вопросы сотрудничества

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, в рамках ранее достигнутых договоренностей на предприятие ВАЗ в Тольятти прибыло более 20 выпускников колледжей Ингушетии.

«Как сказал мне Максим Юрьевич, наших ребят встретили как родных, распределили на различные участки и дали им наших лучших наставников. Это действительно радует. В дальнейшем руководство АвтоВАЗа планирует заключать соглашения с колледжами республики, предоставлять им обучающие программы, которые будут ориентировать именно на конвейер в автопроме, а также обеспечивать целевым трудоустройством», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, власти региона стараются стратегически подходить к вопросам образования и трудоустройства, ориентировать вузы и колледжи на те специальности, которые в дефиците, но востребованы на рынке труда.

Кроме того, как отмечается, руководство АО «АвтоВАЗ» проявило интерес к алюминиевым сплавам предприятий РИАК и РИАЛ, возможностям обувной и швейной фабрик, продукции светодиодного завода.

Также стороны рассмотрели возможность обеспечения продукцией АПК региона предприятия в Тольятти.

«Отметил, что наша республика готова поставлять местную сельхозпродукцию, в том числе томаты из агрокомплекса «Сунжа». Максим Соколов с интересом воспринял идею осуществления поставок продуктов питания в Тольятти. По его словам, именно там располагаются три самых главных сборочных конвейера компании», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

«Благодарю Максима Соколова и АвтоВАЗ за продуктивное сотрудничество. Надеюсь, наше партнерство будет только расширяться», — подчеркнул руководитель субъекта.

Ранее «Ингушетия» информировала, что 28 августа текущего года в республику прибыли представители службы занятости населения Самарской области и предприятий, в том числе АО «АвтоВАЗ», с предложениями о работе для жителей региона.

Минтруд и Минобразования Ингушетии организовали им встречу с безработными жителями республики. На ярмарке вакансий около 100 человек заполнили анкеты и прошли предварительное собеседование.