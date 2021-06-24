Глава Ингушетии подарил премиальный седан бойцу смешанных единоборств Мовсару Евлоеву за победу на UFC 263

«Подарок в честь победы от Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова. АллахI раьза хилва», — написал Мовсар Евлоев.

Напомним, что российский боец Мовсар Евлоев (15-0), выступающий в полулёгком весе, 13 июня текущего года победил единогласным решением судей канадца Хакима Даводу (12-2-1) на турнире UFC в Глендейле (США).

Евлоев подавил своего соперника за счёт постоянного давления и позиционного контроля в первых двух раундах боя. Находясь за спиной, россиянин обрушил на своего соперника град ударов и пытался завершить бой удушающими приёмами. В то же время активная работа ослабила Мовсара к последнему раунду, в котором Даводу лучше смотрелся в стойке и смог потрясти оппонента ударами с левой. Евлоев забрал концовку боя за счёт тейкдауна.

Все судьи отдали ему победу со счётом 29:27.