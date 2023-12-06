Закон

Глава Ингушетии поддержал закон о запрете телефонов на уроках

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Депутаты Госдумы приняли закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Детям запрещается пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.

Как заявил заместитель председателя нижней палаты российского парламента Петр Толстой, когда выдавать детям мобильники — на переменах или после уроков, школьная администрация должна решать с родителями.

Махмуд-Али Калиматов поддержал закон, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«На мой взгляд, это станет эффективной мерой. Если раньше эти запреты носили рекомендательный характер и исполнялись по принципу «хочу — не хочу», то сейчас это решение принято на государственном уровне и обязательно к исполнению», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, те, кто принимал такое решение, прежде всего заботились о здоровье детей. Гаджет отнимает время, которое в силу возраста ребенок должен тратить на подвижные игры, на общение со сверстниками, на чтение книг. По сути, реальная жизнь проходит мимо. Ведь именно в ранние годы формируется характер ребенка, развивается его индивидуальность и укрепляется здоровье. Тот фундамент, который в дальнейшем должен помочь ему найти свое место в жизни и твердо стоять на ногах.

«Уверен, когда начнется активное внедрение в школах нового закона, повысится дисциплина и успеваемость детей», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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