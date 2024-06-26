Антимонопольщики Ингушетии пытаются добиться справедливости

«Мэрия Магаса заключила договор с ООО «МБ-Байар» на сумму около 8 млн. рублей из местного бюджета для прокладки тротуара по улице имени Боты Гагиева. В ходе внеплановой проверки мы установили, что контракт был заключен с единственным поставщиком по нормам закона, предназначенного для регулирования критических медицинских или чрезвычайных случаев. По сути, строительные работы по укладке тротуара не соответствовали ни одному из приведенных категорий, что говорит о незаконности заключения муниципального контракта», — сообщил газете «Ингушетия» главный специалист — эксперт Ингушского УФАС России Микаил Точиев.

Собеседник добавил, что по итогам рассмотрения дела, комиссия ведомства признала администрацию города виновной в нарушении закона о контрактной системе, а виновного должностного лица ожидает штраф.

Микаил Точиев напомнил, что проведение торгов помогает обеспечить прозрачность деятельности их участников, создать справедливые и одинаковые для всех условия конкуренции, а также экономно использовать бюджетные средства.