Закон о компенсации расходов на ЖКУ разработан в Ингушетии

Разработкой закона занимались представители Министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии. Он направлен на компенсацию расходов и мотивирован договорённостями между правительством республики и руководством ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

Предполагается предоставление мер соцподдержки федеральным получателям путём перечисления сумм льгот напрямую ресурсоснабжающим предприятиям. Сумма поступающих льгот будет отражаться на лицевом счёте в абонентской базе.

Меры социальной поддержки первоначально будут перечисляться примерно 13000 федеральным льготникам. По всем видам коммунальных услуг годовое финансирование составит около 200 млн рублей. В скором времени Минтруд по региону планирует определить подобных льготников и начислить им полагающиеся меры социальной поддержки по оплате ЖКУ.

Согласно прогнозам ведомства, принятие представленных изменений позволит в полной мере исполнять публичные нормативные обязательства в сфере предоставления мер социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, при этом не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.

«Благодаря данному закону льготники, проживающие на территории Ингушетии, смогут получить помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. Это, в первую очередь, позволит семьям значительно снизить расходы, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности. Немаловажен тот факт, что для реализации проекта не потребуется дополнительных затрат из местного бюджета. Это делает закон более эффективным с точки зрения использования государственных ресурсов», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.