Глава Ингушетии посетил праздничное мероприятие для детей «Новогодние чудеса»

Три представления во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани с участием 7,5 тыс. человек прошли 1-3 января текущего года. Ребята со всех концов республики влились в настоящую атмосферу праздника и волшебства, в мир сказок и чудес, зарядились новогодним настроением.

«Среди посетителей большого праздника были те, кто особенно нуждается в волшебной атмосфере и поддержке. Это дети участников спецоперации, а также малыши из многодетных семей, отличники и инвалиды. Дети — это самое ценное, что есть у нас. Мы постарались, чтобы эти новогодние праздники им запомнились, и чтобы в душе у этих детей была надежда на лучшее, а мы взрослые сделаем все, чтобы так оно и случилось», — отметил Глава Ингушетии.