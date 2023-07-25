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Глава Ингушетии поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.

В своем обращении он отметил, что органы следствия играют значимую роль в укреплении законности и правопорядка в России. Перед сотрудниками органов следствия стоят важные задачи: расследование и качественное раскрытие преступлений, противодействие коррупции, обеспечение и защита законных прав и интересов граждан.

«Сегодня в рядах следственных органов Республики Ингушетия работают настоящие профессионалы, высококвалифицированные юристы, добросовестно и ответственно исполняющие свой долг. Работа требует от вас выдержки, принципиальности и полной самоотдачи. Именно от вашей оперативной и качественной работы и личной ответственности во многом зависит эффективность всей правоохранительной системы, благополучие жителей нашей республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Глава выразил уверенность, что знания, накопленный опыт профессиональной деятельности, принципиальность и ответственность помогут следователям и в дальнейшем достойно выполнять возложенные на них обязанности.

«В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за добросовестную службу и преданность избранному делу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо нашего Отечества», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, что 25 июля 1713 года император Петр I подписал указ «О создании следственной канцелярии», положивший начало следственной службы в России. Ведомство наделялось полномочиями по производству предварительного следствия и создавалась прежде всего для расследования коррупционных дел.

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