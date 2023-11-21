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Глава Ингушетии пожелал работникам телевидения благодарных зрителей

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов поздравил работников НТРК «Магас» и филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия» со Всемирным днем телевидения.

«Прямые эфиры, новости, телеочерки, специальные репортажи, фильмы — все это коллективный ежедневный труд единомышленников: журналистов, операторов, монтажеров, редакторов. Местное телевидение играет важную роль в информировании населения о различных событиях в республике, стране и мире. Телевизионщики также принимают участие в духовно-нравственном воспитании молодого поколения, рассказывают о красоте религии, о традициях и обычаях нашего народа», — отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов пожелал работникам телевидения здоровья, благополучия, профессиональных успехов, ярких сюжетов, интересных передач, новых творческих решений, высоких рейтингов и благодарных зрителей, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Всемирный день телевидения отмечается 21 ноября начиная с 1997 года. Праздник был учрежден по предложению Генассамблеи ООН в декабре 1996 года в честь первого Всемирного телевизионного форума.

На мероприятии тогда собрались ведущие представители СМИ, чтобы обсудить растущее значение телевидения, в том числе его влияние на общественное мнение и мировую политику.

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