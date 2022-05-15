Глава Ингушетии принял эстафету «Сада памяти» от губернатора Курской области

«Принимаю эстафету. Мы озеленим Аллею Победы в Магасе, высадив на ней 800 берез, лип и тополей», — написал Калиматов в своем Telegram-канале, отметив, что акция состоится в понедельник, 16 мая.

14 мая Курская область приняла эстафету «Сада памяти» от Ярославской области. Сотни людей встретились в Фатежском районе, чтобы отдать дань памяти и посадить деревья в честь солдат Красной Армии.

«В этих местах развернулся оборонительный этап важнейшего сражения Великой Отечественной войны — битвы на Курской дуге. Мы высадили 33 897 деревьев — по числу потерь наших войск на Северном фасе. На участке создан геоглиф в форме пятиконечной звезды и георгиевской ленты из дуба красного и сосны», — сообщил в своем Telegram-канале Старовойт.

«Передаю эстафету «Сада памяти» главе Республики Ингушетия Махмуду-Али Калиматову, чтобы и там появились деревья в честь участников войны», — добавил он.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что Минприроды Ингушетии 16 мая проведет центральное мероприятие международной акции «Сад памяти». Площадь посадки саженцев деревьев составит один гектар, в будущем аллея станет зеленым садом и местом отдыха жителей и гостей столицы.

В мероприятии примут участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, волонтеры, представители органов власти и общественности, а также сотрудники Минприроды республики. Все высаженные в этот день деревья будут посвящены подвигу и самоотверженности защитников Родины, сражавшихся за Кавказ в годы ВОВ.

Акция состоится в 12 часов, к нему могут присоединиться все неравнодушные жители столицы и региона, а также их дети, поскольку участие в мероприятии позволит не только с пользой провести время, но и отдать дань памяти доблести бойцов, защищавших Родину.

Напомним, международная акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология».