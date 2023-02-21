Глава Ингушетии призвал чтить память жертв депортации народа в 1944 году

«Каждый год мы освежаем нашу память о родных наших людях, оказавшихся в чужих краях без средств к существованию и обреченных пройти через тяжкие испытания. В ингушских семьях бережно хранят воспоминания о близких родственниках, на долю которых выпала эта горькая участь. Мы тогда потеряли почти половину народа. Погибали в первую очередь старики и дети, голод и холод косили целые семьи», — написал Калиматов.

Он подчеркнул, что народ выжил, снова возродился благодаря крепости духа и сплоченности.

«Эти качества всегда помогали ингушам на протяжении всей истории существования. Наш долг — помнить обо всех, кого мы тогда потеряли, молиться за их души, давать саг1а за них. Каждый год нас эти действия сплачивают, помогают сохранить единство и историческую память о трагических страницах в жизни народа. Сегодня мы, поминая наших дорогих родных людей в своих дуа, раздадим 5 тонн мяса малоимущим семьям в рамках благотворительной акции «Мехка саг1а». Пусть вся тяжесть выпавших на их долю испытаний обернется для них милостью Всевышнего», — добавил руководитель субъекта.