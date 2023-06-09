Профилактика

Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по вопросам детской преступности

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел заседание постоянно действующего координационного совещания, на котором обсуждался ряд актуальных вопросов, в том числе — профилактика детской преступности.

Как проинформировала участников мероприятия замминистра образования и науки республики Пятимат Угурчиева, для снижения уровня преступности организовано межведомственное взаимодействие со всеми участниками профилактики правонарушений.

По ее словам, в каждом образовательном учреждении созданы советы по профилактике правонарушений, в которые входят секретари комиссии по делам несовершеннолетних и инспекторы ПДН. Мероприятия, реализуемые в рамках работы этих структур, позволяют на ранней стадии выявлять детей и подростков, находящихся в «группе риска».

Угурчиева отметила, что по федеральной программе «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование» республиканский консультативный центр «Доверьтесь нам» на базе центра непрерывного образования для детей с ОВЗ оказывает услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе заседания были обсуждены вопросы организации мониторинга и контроля за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов, а также осуществления контроля за соответствием деятельности НКО уставным целям и задачам.

Калиматов дал ряд поручений по ключевым направлениям и поставил на контроль исполнение, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В колледже искусств Ингушетии стартует приемная кампания
Власти Назрани отреагировали на жалобы жителей на отсутствие воды
В одном из пришкольных лагерей Ингушетии прошёл День ПДД
В Назрани в многоквартирных домах на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение
В Сунженском районе Ингушетии жители трех сел собрались на сход
В Назрани Ингушетии открылся бассейн для всех желающих
Ингушетию посетит делегация из Карелии
В Ингушетии выпускники девятых классов сдают ОГЭ по математике
За повторное «пьяное вождение» житель Ингушетии отработает 200 часов
Проведение вакцинации против полиомиелита обсудили в парламенте Ингушетии
Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 6 млн руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 