Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по вопросам детской преступности

Как проинформировала участников мероприятия замминистра образования и науки республики Пятимат Угурчиева, для снижения уровня преступности организовано межведомственное взаимодействие со всеми участниками профилактики правонарушений.

По ее словам, в каждом образовательном учреждении созданы советы по профилактике правонарушений, в которые входят секретари комиссии по делам несовершеннолетних и инспекторы ПДН. Мероприятия, реализуемые в рамках работы этих структур, позволяют на ранней стадии выявлять детей и подростков, находящихся в «группе риска».

Угурчиева отметила, что по федеральной программе «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование» республиканский консультативный центр «Доверьтесь нам» на базе центра непрерывного образования для детей с ОВЗ оказывает услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе заседания были обсуждены вопросы организации мониторинга и контроля за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов, а также осуществления контроля за соответствием деятельности НКО уставным целям и задачам.

Калиматов дал ряд поручений по ключевым направлениям и поставил на контроль исполнение, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.