Глава Ингушетии проверил ход капремонта детской школы искусств в городе Карабулаке

«Надо учитывать, что сюда будут приходить на занятия дети, и для них должны создать максимально комфортные условия. В помещениях должно быть светло, тепло и, конечно, соблюдены все требования правил безопасности», — подчеркнул Глава республики Махмуд-Али Калиматов, проверив на месте ход и качество выполняемых работ.

Здание, в котором с 1994 года располагается детская школа искусств, построено в 1959 году. На капитальный ремонт помещений из федерального бюджета региону выделили свыше 20 млн рублей при софинансировании из регионального бюджета более 1 млн. Подрядчик планирует сдать объект в конце текущего года.

В настоящее время осталось только благоустроить прилегающую к зданию территорию, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.