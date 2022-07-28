Капремонт

Глава Ингушетии проверил ход капремонта детской школы искусств в городе Карабулаке

0

В детской школе искусств в городе Карабулаке Ингушетии на 80% завершены работы по капитальному ремонту, проводимому в рамках нацпроекта «Культура».

«Надо учитывать, что сюда будут приходить на занятия дети, и для них должны создать максимально комфортные условия. В помещениях должно быть светло, тепло и, конечно, соблюдены все требования правил безопасности», — подчеркнул Глава республики Махмуд-Али Калиматов, проверив на месте ход и качество выполняемых работ.

Здание, в котором с 1994 года располагается детская школа искусств, построено в 1959 году. На капитальный ремонт помещений из федерального бюджета региону выделили свыше 20 млн рублей при софинансировании из регионального бюджета более 1 млн. Подрядчик планирует сдать объект в конце текущего года.

В настоящее время осталось только благоустроить прилегающую к зданию территорию, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В поликлинику Карабулака Ингушетии поступило новое медицинское оборудование
Жительница Ингушетии попала под следствие за фейки об армии
В городе Сунже Ингушетии устранено более 10 прорывов водопроводов за текущую неделю
В Сунже Ингушетии продолжает работать горячая линия по вопросам неформальной занятости населения
В городе Назрани Ингушетии продолжается работа по озеленению улиц
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции, посвящённой памяти детей — жертв войны на Донбассе
Три игрока Малгобекского «Ангушта» включены в символическую сборную очередного тура группы «А» ЮФЛ-Юг
В высокогорном селе Ольгети Ингушетии строится новая школа в рамках нацпроекта
Назрановский «Ангушт» сыграл вничью с ростовской «Нахичеванью»
Ушел из жизни заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев
«Сад-гигант Ингушетия» готов временно трудоустроить более 500 подростков

Главное

Яндекс.Метрика

 