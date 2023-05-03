Глава Ингушетии рассказал премьер-министру России о пяти прорывных региональных проектах

В своем Telegram-канале Калиматов отметил, что для продовольственной безопасности республики самым значимым проектом является тепличный комплекс «Сунжа», где сегодня производят до 10 тыс. тонн продукции в год. После реализации второй очереди этот показатель вырастет до 20 тыс. тонн.

Предприятие также включает в себя создание дополнительных электрических мощностей, которые можно будет направить на развитие других инвестиционных производств.

По его словам, не менее важен проект модернизации всесезонного курорта «Армхи». Уже есть планы по его развитию. Сейчас на объекте создается коммерческая инфраструктура.

Также: первый инвестиционный проект по развитию солнечной генерации группы компаний «Хэвел», развитие алюминиевого кластера и создание индустриального парка «Джейрах».

«Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и бюджетные ограничения в республике, мы не стоим на месте. Большой вклад в развитие Ингушетии внесло правительство Российской Федерации, за что хочу выразить глубокую благодарность лично Михаилу Мишустину», — отметил Глава республики.