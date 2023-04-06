Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших тульских полицейских

«Реалии сегодняшнего дня ставят перед нами новые задачи по противодействию политическому экстремизму, террористическим угрозам и другим проявлениям преступности, представляющим серьезную опасность для нашего общества. Для всех нас эти ребята останутся примером верности Отечеству и служебному долгу», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в ходе вооруженного столкновения с боевиками ранены трое сотрудников правоохранительных органов из Тульской области и пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близких погибших.

«Парни до последнего сохранили верность присяге и долгу. Их мужество и самоотверженность — пример для всех сотрудников органов правопорядка. Мы навсегда сохраним память о них в наших сердцах», — сказал Дюмин.

Напомним, в перестрелке с членами НВФ 5 апреля в Малгобекском районе погибли: старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» майор полиции Башир Хаутиев 1992 года рождения.

Начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин. Он родился в 1984 году в городе Туле. В органах внутренних дел служил с мая 2012 года. На должность назначен в августе 2021 года.

Помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» Тульской области сержант полиции Максим Родионов. Родился в 1998 году в поселке Первомайский Ефремовского района Тульской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в октябре 2019 года. На должность назначен в июле 2021 года.