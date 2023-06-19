Глава Ингушетии выразил соболезнования в связи со смертью политического деятеля Хаджибикара Бокова

«Он был человеком интересной и сложной судьбы. Родившись в многодетной семье, рано начал свою трудовую деятельность. В советские годы он занимал должность председателя президиума Верховного Совета (ЧИАССР), был специалистом по межнациональным вопросам, имел две ученые степени — кандидата исторических наук и доктора философских наук. Он оставил после себя большое научное и литературное наследие», — отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов выразил слова соболезнования родным и близким Хаджибикара Хакяшевича.

Дала гешт долда!

Хаджбика́р Хакя́шевич Бо́ков родился в селе Сагопши Малгобекского района 5 января 1935 года. В семье было 14 детей. Когда он родился, его отцу было 69 лет. Мать была на 23 года моложе. Отец воевал в гражданской войне на стороне красных, служил в Польше и Финляндии. В 1933 году был арестован и провел в тюрьме несколько лет. Был реабилитирован в 1978 году.

В годы депортации (1944-1957) семья Боковых жила в Железинском районе Павлодарской области Казахстана. Он работал пахарем, сеяльщиком, пастухом, завклубом. Еще в школе начал писать. Его первые публикации появились в «Пионерской правде». Вместе со школьным аттестатом получил справку о том, что прослушал курс в университете марксизма-ленинизма

В августе 1973 года был избран председателем президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. В 1978 году был депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го созыва. В 1988 году был делегатом XIX партийной конференции. В марте 1990 года Боков стал заместителем главы министерства по делам национальностей РСФСР. После ухода из политики в 1992 году возродил журнал «Жизнь национальностей» и стал его главным редактором. Сосредоточился на писательской деятельности. Автор более трехсот очерков и статей, пятидесяти книг.