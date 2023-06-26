Следком

Главу фирмы из Ингушетии заподозрили в махинациях при выполнении госконтрактов на уличное освещение

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Следственные органы завели уголовное дело на руководителя фирмы по подозрению в завышении стоимости материалов для уличного освещения в одном из сельских поселений Малгобекского района, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«По версии следствия, в апреле 2021 года между обществом с ограниченной ответственностью, которое возглавляет подозреваемый, и администрацией сельского поселения Аки-Юрт заключено два госконтракта на выполнение работ по установке уличного освещения на улицах Советская и Шоссейная на сумму свыше 1 млн 150 тыс. руб.», — сказал представитель ведомства.

По информации собеседника, в тот же месяц подозреваемый при составлении актов и справок завысил стоимость использованных при установке уличного освещения материалов на сумму более 650 тыс. руб.

Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество).

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