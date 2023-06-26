Главу фирмы из Ингушетии заподозрили в махинациях при выполнении госконтрактов на уличное освещение

«По версии следствия, в апреле 2021 года между обществом с ограниченной ответственностью, которое возглавляет подозреваемый, и администрацией сельского поселения Аки-Юрт заключено два госконтракта на выполнение работ по установке уличного освещения на улицах Советская и Шоссейная на сумму свыше 1 млн 150 тыс. руб.», — сказал представитель ведомства.

По информации собеседника, в тот же месяц подозреваемый при составлении актов и справок завысил стоимость использованных при установке уличного освещения материалов на сумму более 650 тыс. руб.

Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество).