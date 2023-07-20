Безопасность

Госавтоинспекторы Ингушетии призвали водителей «просто сбавить скорость»

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Госавтоинспекторы ОМВД России по Назрановскому району провели профилактическую акцию «Просто сбавь скорость».

Дорожные полицейские напомнили водителям о том, что в летний период дети больше времени проводят на улице и вероятность их появления на дорогах возрастает.

Отмечалось, что дети самые непредсказуемые пешеходы, они выбегают на дорогу в неожиданных местах. Во избежание ДТП следует помнить, что при движении в жилых зонах, скорость должна быть не более 20 км/ч, иначе водитель просто не успеет среагировать на появление юного пешехода.

Автоинспекторы вручили водителям памятки о соблюдении ПДД, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

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