Госавтоинспекторы Ингушетии призвали водителей «просто сбавить скорость»

Дорожные полицейские напомнили водителям о том, что в летний период дети больше времени проводят на улице и вероятность их появления на дорогах возрастает.

Отмечалось, что дети самые непредсказуемые пешеходы, они выбегают на дорогу в неожиданных местах. Во избежание ДТП следует помнить, что при движении в жилых зонах, скорость должна быть не более 20 км/ч, иначе водитель просто не успеет среагировать на появление юного пешехода.

Автоинспекторы вручили водителям памятки о соблюдении ПДД, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.