Безопасность

Госавтоинспекторы Ингушетии провели профилактическую беседу со школьниками в преддверии каникул

0

В преддверии каникул правоохранители и ветеран МВД по Ингушетии Акромат Гарданов провели профилактическую беседу с учащимися центра образования города Магаса по соблюдению правил дорожного движения.

Автоинспекторы и ветеран службы рассказали собравшимся о видах ДТП и объяснили, что основная причина наездов на несовершеннолетних — нарушение ПДД всеми его участниками. В частности, пешеходы, проявляя беспечность, порой переходят дорогу вне пешеходного перехода или при движении по «зебре» пренебрегают соблюдением мер личной безопасности.

«Гости вместе с ребятами выработали алгоритм правильного поведения пешехода на проезжей части. Будем надеяться, что эта встреча оказалась полезной для юных участников дорожного движения, которым приходится ежедневно пересекать оживленные городские улицы», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после драки в школе села Кантышево
В Ингушетии пройдет финал военно-спортивной игры «Победа»
В горах Ингушетии появятся придорожные зоны отдыха для туристов
В Ингушетии объявили штормовое предупреждение
Ингушские дзюдоисты успешно выступили на фестивале единоборств «Юный динамовец» в Нальчике
Объекты культуры построят и реконструируют в Ингушетии в этом году
Представитель Ингушетии выступит в финальном этапе чемпионата России по компьютерному спорту
По динамике роста сельхозпроизводства Ингушетия занимает первое место по СКФО
Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, в Ингушетии в 2022 году выросла до 38,2%
Три крупных объекта здравоохранения введут в Ингушетии в этому году
В Ингушетии построят новые мосты и реконструируют более 60 км дорог

Главное

Яндекс.Метрика

 