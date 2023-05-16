Госавтоинспекторы Ингушетии провели профилактическую беседу со школьниками в преддверии каникул
В преддверии каникул правоохранители и ветеран МВД по Ингушетии Акромат Гарданов провели профилактическую беседу с учащимися центра образования города Магаса по соблюдению правил дорожного движения.
Автоинспекторы и ветеран службы рассказали собравшимся о видах ДТП и объяснили, что основная причина наездов на несовершеннолетних — нарушение ПДД всеми его участниками. В частности, пешеходы, проявляя беспечность, порой переходят дорогу вне пешеходного перехода или при движении по «зебре» пренебрегают соблюдением мер личной безопасности.
«Гости вместе с ребятами выработали алгоритм правильного поведения пешехода на проезжей части. Будем надеяться, что эта встреча оказалась полезной для юных участников дорожного движения, которым приходится ежедневно пересекать оживленные городские улицы», — отметили в пресс-службе силового ведомства.