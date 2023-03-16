Хищение 17 млн руб. при закупке медоборудования расследуют в Ингушетии

«Бывший замминистра здравоохранения стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по подозрению в хищении 17 млн руб. бюджетных средств», — сказал источник.

По данным собеседника, деньги предназначались на дооснащение медучреждений региона оборудованием в 2020 году по госпрограмме развития здравоохранения региона. Мера пресечения экс-чиновнику не избиралась.