Хищение 17 млн руб. при закупке медоборудования расследуют в Ингушетии
Экс-чиновника регионального Минздрава заподозрили в присвоении крупной суммы денег, предназначенных для закупки недостающего в больницах медоборудования, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Бывший замминистра здравоохранения стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по подозрению в хищении 17 млн руб. бюджетных средств», — сказал источник.
По данным собеседника, деньги предназначались на дооснащение медучреждений региона оборудованием в 2020 году по госпрограмме развития здравоохранения региона. Мера пресечения экс-чиновнику не избиралась.