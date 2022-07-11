Хищение свыше 12 млн руб. при строительстве школы расследуют в Ингушетии

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по СКФО.

«Установлено, что недобросовестный подрядчик завысил стоимость и объем выполненных работ на сумму более 12 миллионов рублей», — сказано в релизе.

Отмечается, что на основании представленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ и справок об их стоимости из республиканского бюджета на счет строительной фирмы были перечислены денежные средства, в том числе с учетом необоснованного завышения. Таким образом, бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

Денежные средства выделялись в рамках национального проекта «Образование».

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.