Мошенничество

Хищение свыше 12 млн руб. при строительстве школы расследуют в Ингушетии

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии выявлен факт мошенничества при реализации госконтракта на строительство школы в Назрани.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления  МВД по СКФО.

«Установлено, что недобросовестный подрядчик завысил стоимость и объем выполненных работ на сумму более 12 миллионов рублей», — сказано в релизе.

Отмечается, что на основании представленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ и справок об их стоимости из республиканского бюджета на счет строительной фирмы были перечислены денежные средства, в том числе с учетом необоснованного завышения. Таким образом, бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

Денежные средства выделялись в рамках национального проекта «Образование».

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

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