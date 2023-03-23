Хореографический ансамбль «Сийг» из Ингушетии поборется за грант нацпроекта «Культура»

Как информировал собеседник, в первом туре фестиваля, который проходил в онлайн-формате, юные танцоры заняли призовое место в номинации «Традиции». Теперь ребятам предстоит поездка в Астрахань, где встретятся лучшие танцевальные коллективы и исполнители ЮФО и СКФО, претендующие на грант нацпроекта «Культура».

Второй тур, в ходе которого определятся получатели грантов нацпроекта «Культура», пройдет в апреле-мае в очном формате, добавил собеседник.