Джиу-джитсу

Илез Дзортов стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу

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Воспитанник спортивного клуба «Магас» Илез Дзортов завоевал золотую медаль на проходившем в канун Нового года чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, спортсмен выступал в категории до 60 кг. Тренируется чемпион под руководством опытного наставника, Мухаммада Богатырева.

Как ранее сообщала наша газета, чемпионат мира по джиу-джитсу лиги ACB JJ проходил в Москве с 27 по 30 декабря. Местом проведения состязаний стала спортивная арена «Аквариум». К соревнованиям были допущены спортсмены всех возрастов и весовых категорий различного уровня мастерства.

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