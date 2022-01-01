Илез Дзортов стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу
Воспитанник спортивного клуба «Магас» Илез Дзортов завоевал золотую медаль на проходившем в канун Нового года чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.
По информации собеседника нашего издания, спортсмен выступал в категории до 60 кг. Тренируется чемпион под руководством опытного наставника, Мухаммада Богатырева.
Как ранее сообщала наша газета, чемпионат мира по джиу-джитсу лиги ACB JJ проходил в Москве с 27 по 30 декабря. Местом проведения состязаний стала спортивная арена «Аквариум». К соревнованиям были допущены спортсмены всех возрастов и весовых категорий различного уровня мастерства.