Ингушетия перевыполнила план по экспорту продукции АПК

По его словам, основным экспортером является ООО «Берс» (мукомольный комбинат). Предприятие за первое полугодие текущего года экспортировало в страны дальнего и ближнего зарубежья (Ирак, Иран, Грузия, Афганистан) около 15 тыс. тонн муки собственного производства.

Руководитель аграрного ведомства также отметил, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт продукции АПК» с начала 2023 года успешно выполнен с вводом в эксплуатацию 2281,8 га мелиорируемых земель. Была оказана поддержка на проведение культуртехнических работ в сумме 43,1 млн рублей. А в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» предоставлены гранты «Агростартап» на развитие КФХ на общую сумму 50 млн 720 тыс. рублей. Также выделены средства для кооперативов и центра компетенции в сфере сельскохозяйственного производства.

Руководитель субъекта считает, что экспорт продукции АПК не только способствует укреплению финансовой устойчивости республики, но и создает новые возможности для развития сельского хозяйства.

«Необходимо стремиться к расширению ассортимента экспортируемых товаров, увеличению объемов экспорта и привлечению новых рынков. Также важно развивать систему поддержки фермеров и сельскую кооперацию, путем предоставления грантов и финансирования, для развития крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов», — цитирует Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Кроме того, было отмечено, что региональное аграрное ведомство активно занимается улучшением жилищных условий и развитием сельских территорий. Общий объем финансирования в 2023 году для государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» составляет 822,4 млн рублей.