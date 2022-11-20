Ингушетия присоединится к всероссийскому флешмобу телебашен

Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, новая «экологическая» подсветка появится в городе Назрани сегодня, 20 ноября, в 18 часов.⠀

В воскресный вечер видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране. Самая масштабная акция «Сохраним лес» в этот день достигнет цели года по высадке 70 миллионов деревьев. ⠀