Ингушетия проведет выставку достижений в павильонах ВДНХ и создаст два индустриальных парка

«Делегация Ингушетии во главе с руководителем региона Махмуд-Али Калиматовым принимает участие в XXV ПМЭФ. Сегодня в течение дня Ингушетия подпишет двустороннее соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, для дальнейшей актуализации и взаимодействия. В Ингушетии запланировано создание двух индустриальных парков: «Магас» и «Джейрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что АКИТ РФ — это ведущая общественно-деловая некоммерческая организация страны в области промышленной и технологической инфраструктуры, которая объединяет около 4 тыс. компаний в 50 субъектах России. Главный приоритет организации — импортозамещение.

«Проекты предназначены для размещения массовых производств, а резиденты технопарков ведут разработку новых продуктов и осуществляют их тестовое и мелкосерийное производство. Реализация этих технопарков позволит сократить расходы инвесторов на создание инфраструктуры при реализации инвестпроектов, что также сокращает срок окупаемости и повышает инвестиционный имидж региона», — добавили в пресс-службе.

Еще один документ запланирован к подписанию с акционерным обществом «Выставка достижений народного хозяйства». В рамках сотрудничества с организацией в августе 2022 года Ингушетия представит в павильонах ВДНХ выставку достижений региона. Также по соглашению будет организовано совместное участие в конференциях, форумах, семинарах, будет вестись работа по содействию узнаваемости, продвижению бренда каждой из сторон, по взаимодействию с общественными организациями и землячествами.

По данным СМИ, в рамках деловой программы ПМЭФ намечено более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков. Всего свое участие в форуме подтвердили представители 115 стран и территорий. Среди них более 2,7 тыс. бизнесменов, включая 1 тыс. руководителей компаний.

Российский форум малого и среднего предпринимательства стартовал 15 июня и продлится до 18 июня. Организаторами форума МСП выступают Фонд Росконгресс и «Опора России». В рамках деловой программы состоятся сессии, охватывающие ключевые аспекты поддержки и развития малого и среднего бизнеса в России.