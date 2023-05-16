Промышленность

Ингушетия рассчитывает на увеличение федеральной поддержки промышленных предприятий

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Развитие промышленности является одним из ключевых направлений региональной экономической политики, написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши предприятия были конкурентоспособными и успешными на рынке. В этом нам помогает Фонд развития промышленности, который уже получил капитализацию в размере 80 млн рублей и сотрудничает с Федеральным фондом развития промышленности. В этом году у республики имеются объективные причины рассчитывать на увеличение федеральной поддержки нашим промышленным предприятиям до 132 млн рублей», — отметил Калиматов.

По его словам, фонд развития промышленности Ингушетии планирует заключить с федеральным фондом новое соглашение, в рамках которого будет изменено соотношение финансирования: 90% федеральных и 10% региональных средств.

«Развитие промышленности также важно и для нашей социальной сферы. Мы создаем новые рабочие места, повышаем уровень жизни наших граждан и развиваем новые отрасли экономики. Поэтому расширение поддержки федеральным фондом развития промышленности проектов в нашей республике — это очень значимое событие», — подчеркнул Калиматов, комментируя отчет о деятельности правительства в 2022 году, представленный в НС республики премьером республики Владимиром Сластениным.

Он добавил, что регион будет работать в тесно сотрудничать с фондом развития промышленности России, чтобы создать благоприятную инвестиционную среду в республике.

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