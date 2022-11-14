Ингушетия снизила в 2022 году госдолг на более 1,8 млрд рублей

«Плодотворная работа проведена и в 2022 году — только за первые 10 месяцев удалось предотвратить ущерб республиканскому бюджету в размере более 1,8 млрд рублей, что составляет 82% от общей суммы имущественных требований. Это и взыскание штрафов, ущерба, выигранных земельных споров, а также частично сниженные требования к бюджету. Но самым крупным в текущем году стал возврат в пользование республики имущественного комплекса стоимостью 1 млрд рублей», — пишет Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, все возвращенные в бюджет средства идут на созидание и улучшение качества жизни местных жителей.

«Мы проделали серьезную работу по защите интересов нашей республики в части возвращения средств в бюджет в судебном порядке. За три года усердной работы нам удалось вернуть в бюджет региона более 4,9 млрд рублей, а также вернуть в казну более 550 гектаров земель. А общая сумма предъявленных требований к казне вообще составила практически 5,5 млрд рублей», — добавил Глава региона, поблагодарив руководство и всех сотрудников Государственно-правового управления за добросовестную работу.